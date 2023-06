Jonah Hill e a namorada, Olivia Millar, deram as boas-vindas ao primeiro filho em comum. A notícia foi confirmada pelo representante do ator à People.

O casal foi visto pela primeira vez junto em setembro do ano passado. Olivia Millar foi vista pela primeira vez já com uma barriguinha saliente no final de março.

A notícia do nascimento do bebé chega dias depois de Jonah Hill ter faltado ao casamento da irmã, Beanie Feldstein, no dia 20 de maio.

Também recentemente, o ator esteve no centro das atenções depois de ter surgido em público visivelmente mais magro.

