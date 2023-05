Jonah Hill está irreconhecível. O ator, de 39 anos, surpreendeu os admiradores ao surgir visivelmente mais magro em Malibu, recentemente.

Para além da perda de peso, um outro pormenor que se destacou foi a barba, conforme poderá ver pela publicação em seguida.

No documentário que produziu para a Netflix, 'Stutz', Jonah Hill comentou a relação negativa que tinha com o exercício físico. "Quando era criança, fazer exercício e dieta era visto como 'há alguma coisa de errado com a tua aparência'".

"Mas nem uma vez a dieta e o exercício me foram apresentados em termos de saúde mental. Quem me dera que isso fosse mostrado às pessoas de forma diferente", sublinhou.

O artista disse numa entrevista que Channing Tatum o encorajou a contratar um nutricionista e um personal trainer em 2011.