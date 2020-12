Jerry Ferrara prepara-se para ser pai pela segunda vez, depois de ter visto nascer o filho mais velho, Jacob Michael, em 2019.

Esta segunda-feira, o ator de 'Entourage' revelou que a mulher, Breanne Racano, está grávida.

"Tem sido um ano difícil, com certeza", começou por escrever na legenda de uma fotografia da família e outra imagem do filho mais velho com balões que dizem: "é menino".

"Mas sou grato por estar a caminho da nossa família outro menino. [...] Provavelmente vou perder o cabelo que me resta", acrescentou, mostrando-se muito feliz nesta nova fase.

