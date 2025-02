Miguel Moura prepara-se para ser pai pela primeira vez, como revelou em direto no 'Dois às 10', da TVI, durante a pequena conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.

O artista, de 24 anos, esteve a apresentar a nova canção, 'Rainha', no programa, e acabou por falar desta nova fase. O bebé - fruto da relação com a namorada Margarida, com quem está junto há dois anos - está prestes a nascer.

"Pode ser hoje, pode ser amanhã...", disse, referindo-se ao nascimento da bebé, uma menina que se vai chamar Ema.

Miguel Moura acrescentou ainda que já tinha nos seus planos ser pai "cedo".

"Desde pequeno (também não sou muito grande) que dizia sempre que o meu sonho era ser pai e novo", destacou. "Foi planeado", frisou.