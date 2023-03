Lembra-se de Gene Hackman? Passados 20 anos desde o último filme em que participou, o ator voltou a ser visto em público.

Atualmente com 93 anos, Gene aparenta na sua imagem a passagem do tempo mas mostra-se cheio de força.

O ator foi fotografado pelos paparazzi enquanto passeava perto de sua casa em Santa Fé, Novo México, no fim de semana.

As imagens, que pode ver nas partilhas abaixo, estão agora a correr as redes sociais.

Gene Hackman fez parte de diversos filmes de sucesso, entre os quais 'Imperdoável', 'Perigo Público' e 'Superman'. A última vez que foi visto no grande ecrã fazia parte do elenco da comédia 'Welcome To Mooseport', de 2004.

Leia Também: Revelados detalhes das cerimónias fúnebres de Alex 'Mister Gay'