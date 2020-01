De queixo caído: foi assim que ficaram os admiradores de Ethan Suplee, de 43 anos, ao depararem-se com as recentes fotografias do ator que estão a circular nas redes sociais.

Ao longo dos últimos 11 anos, Ethan passou por uma enorme transformação física e perdeu cerca de 90 quilos. A prática de exercício físico também passou a fazer parte da sua vida, tal como nos mostram as imagens onde surge com um físico bem diferente daquele a que nos habituou no início da sua carreira.

Aliás, para a grande maioria dos fãs esta é mesmo "a melhor transformação de sempre".

Leia Também: Foto de Adele torna-se viral. A cantora está (muito) mais magra