Durante a estreia do filme 'Wicked', em Londres, no início desta semana, o estado do tempo não era o melhor.

Que o diga o ator Ethan Slater que, quando ia a entrar num edifício, todo arranjado para o evento, escorregou no pavimento molhado e quase caiu ao chão.

Os seus dotes de equilibrismo salvaram o que poderia ter sido uma queda feia.

Veja o vídeo.

Leia Também: Unhas da atriz de 'Wicked' causam dúvidas... insólitas