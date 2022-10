Francisco Froes foi anunciado como um dos protagonistas de 'Caminhos Cruzados', a próxima novela que irá estrear na SIC.

O ator ficou conhecido pela participação nas séries juvenis 'Morangos com Açúcar', da TVI, e 'Rebelde Way', da SIC. Desde aí, tem trabalhado de forma mais regular nas áreas do cinema e teatro.

Aos 35 anos, Francisco recebe a grande oportunidade de voltar a brilhar em televisão, nesta produção que está a ser escrita por Inês Gomes, autora de novelas como 'Mar Salgado' e 'A Serra', e que começa a ser trabalhada neste mês de outubro.

