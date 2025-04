Daniel Erthal contava com uma carreira repleta de sucessos na televisão brasileira, tendo feito parte do elenco da novelas de sucesso como 'Malhação', mas a pandemia acabou por mudar o rumo da sua vida.

A trabalhar como vendedor ambulante desde 2023, o ator revelou recentemente quanto conseguiu arrecadar por dia durante o Carnaval do Rio de Janeiro.

Com um 'bar' no Botafogo, Zona Sul do Rio Janeiro, este contou ter arrecadado por noite mais de 3.600 euros.

"Vendi 700 cervejas. Pagando os custos, lucrei mais ou menos uns 4.000 reais [cerca de 3.600 euros], entendeu? Lucrei os 4.000 reais numa noite. Trabalhei de seis da noite às sete da manhã", contou em entrevista ao Saideira Cast.

