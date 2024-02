Chris Gauthier morreu na passada sexta-feira, dia 23 de fevereiro, aos 48 anos, devido a uma doença súbita. A informação foi divulgada pela agência que representava o ator através de um comunicado enviado à imprensa internacional.

"Como um querido ator residente em Vancouver, Chris partilhou os seus talentos com muitos de nós, tanto na televisão quanto no cinema. A sua perda é sentida não apenas pelos seus fãs, mas por aqueles que tiveram a sorte de conhecê-lo pessoalmente. Em nome da sua família, pedimos privacidade durante este período para que eles possam fazer o luto", refere a nota em causa, citada pelo site Ok!.

Chris Gauthier participou nas séries de sucesso 'Era Uma Vez' e 'Sobrenatural'. Integrou também os elencos dos filmes 'Watchmen: Os Guardiões' e 'Freddy Contra Jason'.

Leia Também: Morreu o ator da Marvel Kenneth Mitchell. Tinha 49 anos