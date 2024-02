Kenneth Mitchell morreu aos 49 anos, segundo comunicado partilhado pela família nas redes sociais. O ator, que participou no filme 'Capitã Marvel', foi diagnosticado com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) em 2018.

"É com o coração pesado que anunciamos a morte de Kenneth Alexander Mitchell, amado pai, marido, irmão, tio, filho e querido amigo", pode ler-se no comunicado escrito pela família, que poderá ver mais abaixo.

Kenneth nasceu no Canadá, em 1974, e integrou os elencos de mais de 50 filmes e séries, com destaque para 'Jericho', 'Miracle' e 'Star Trek: Discovery', para além da inclusão no universo de super-heróis da Marvel.

