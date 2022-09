Jesse Williams voltou ao tribunal para reabrir o processo de custódia dos filhos com a ex-mulher. O ator, muito conhecido pela série 'Anatomia de Grey', garante que está a ser impedido de ter contacto com as crianças.

Jesse refere que a ex-companheira, Aryn Drake-Lee, se "recusa a colaborar" no sentido de permitir que os dois filhos, Sadie e Maceo, o visitem em Nova Iorque, onde se encontra em cena num espetáculo, na Broadway, conta o RadarOnline.

A mesma fonte refere que as crianças chegaram a visitá-lo nos primeiros meses mas, entretanto, deixaram de cumprir o que havia ficado acordado.

Na audiência em tribunal, Jesse Williams referiu o seguinte: "Eu pedi que a Aryn honrasse o acordo da justiça para que eu pudesse continuar a aproveitar o meu tempo com as crianças enquanto estou em Nova Iorque (...) Ela quase nunca atende quando eu ligo".

O artista explicou ainda que esta situação é muito "devastadora".

