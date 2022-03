Ezra Miller foi notícia esta semana depois de ter sido detido no Havai por conduta desordeira e assédio num bar. Apesar do ator, que deu vida a Flash no filme 'A Liga da Justiça', ter sido liberto da prisão no início desta semana, os problemas relacionados com a justiça ainda não chegaram ao fim.

Segundo a revista People, dois cidadãos pediram uma ordem de restrição contra o artista, de 29 anos, esta terça-feira, 29 de março.

A denúncia, segundo documentos obtidos em tribunal, revela que Ezra terá entrado no quarto do casal ameaçando-os, ao dizer que iria "enterrar" a ambos.

O documento indica ainda que Miller terá roubado alguns objetos das vítimas, incluindo documentos como passaporte e a carteira.

Miller estaria hospedado na casa do casal durante a sua estadia no Havai, depois de os conhecer num mercado local.

