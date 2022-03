Ezra Miller foi detido pela polícia na sequência de conduta desordeira e assédio depois de um alegado incidente num bar no Havai, no passado domingo, 27 de março.

A polícia informa que o ator de 29 anos, que deu vida à personagem de 'Flash' no filme 'A Liga da Justiça', mostrou-se "agitado", começando a "gritar obscenidades".

As autoridades informam que o ator "tirou o microfone [de karaoke] a uma cliente de 23 anos e que gritou com um outro homem que estava a jogar setas". O dono do bar pediu para que Miller se acalmasse várias vezes, mas sem sucesso.

O ator acabou por sair da prisão esta segunda-feira, 28 de março.

Note-se que Ezra irá aparecer no próximo filme de 'Fantastic Beasts - The Secrets of Dumbledore', cuja estreia está marcada para abril.

