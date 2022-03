Chris Rock irá regressar aos palcos esta semana a propósito da sua digressão. No entanto, este regresso será particularmente importante uma vez que acontece pouco tempo depois do comediante ter levado uma estalada de Will Smith em plena cerimónia dos Óscares, por ter feito uma piada sobre a mulher do ator, Jada Pinkett Smith.

Contudo, conforme noticia a revista Variety, a polémica abonou a favor de Chris, que viu a venda - e o valor - dos bilhetes para os seus espetáculos a dispararem.

Assim, se os preços estavam a 46 dólares (41 euros) no dia 18 de março, atualmente não se encontram a menos de 341 dólares (305 euros).

Rock tem um espetáculo marcado para o dia 30 de março no Boston’s Wilbur Theatre.

Leia Também: Mãe de Will Smith sobre estalo: "Foi a 1.ª vez que o vi perder a cabeça"