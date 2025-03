A justiça francesa começou segunda-feira a julgar o ator Gérard Depardieu, alvo de dezenas de acusações de comportamentos sexistas e por alegadas violações cometidas em 2021 contra duas trabalhadoras no cenário do filme 'Les volets verts'.

Depardieu, que nega as acusações, compareceu no tribunal em Paris e sentou-se sozinho no banco dos réus, num primeiro dia marcado por aquilo que os advogados das vítimas descreveram como "manobras dilatórias" da sua defesa.

"Tenta a todo o custo, a todo o momento, atrasar, retardar o processo judicial", lamentou à imprensa, no final da sessão de hoje, a advogada Carine Durrieu-Diebolt, que representa uma das queixosas.

Depardieu, que pode ser condenado até cinco anos de prisão e uma multa de 75 mil euros pelos crimes de agressão sexual, assédio sexual e ultraje sexista, foi durante anos um dos rostos mais famosos do cinema francês, graças a títulos como 'Cyrano de Bergerac', 'Novecento', 'Le dernier métro' e 'Danton'.

O julgamento teve início com a identificação das testemunhas a depor, quatro propostas pelos queixosos (cujos nomes completos são mantidos confidenciais) e uma dúzia pela defesa.

Entre elas, contam-se membros da equipa de filmagem, como pessoal técnico, e também a atriz Fanny Ardant, uma das protagonistas de 'Les volets verts, que já se pronunciou publicamente em defesa de Depardieu e que testemunhará a seu favor amanhã à tarde.

O julgamento mediático, inicialmente previsto para terminar amanhã, começou a estagnar com a análise de um pedido de anulação do julgamento apresentado pela defesa, que alegou "parcialidade" contra o ator de 76 anos durante a investigação.

O seu advogado de defesa, Jérémy Assous, num longo discurso de quase duas horas, questionou também as testemunhas de defesa, os relatos da imprensa e os próprios relatos das vítimas, além de argumentar que a investigação deixou de fora testemunhos "chave" que alegadamente desmentiam as agressões.

"Nunca vi queixosos que recusam e fazem tudo para que a verdade não venha ao de cima. E é por isso que nunca deixámos de dizer que estas acusações são falsas", disse Assous aos jornalistas.

A anulação do julgamento não foi bem sucedida, uma vez que os juízes decidiram suspender a sua decisão e continuar a sessão, mas o julgamento deparou-se imediatamente com um novo obstáculo quando a defesa apresentou um dossier de documentos e não entregou cópias à acusação ou ao Ministério Público.

"Manobra dilatória atrás de manobra dilatória para fazer perder tempo ao tribunal", criticam os advogados das vítimas.

As investidas de Assous pela falta de documentos também levaram a atriz Anouk Grinberg, que tinha vindo hoje apoiar os queixosos, a vaiá-lo da bancada da audiência, o que levou à sua expulsão da sala de audiências.

A audiência de hoje foi prolongada para além do prazo de seis horas para que as partes pudessem fazer as suas primeiras declarações: a defesa pedindo a exoneração do intérprete e os representantes dos queixosos recordando as provas que sustentam os seus testemunhos.

Nos últimos anos, com a nova ascensão do "Me Too" em França, vieram a público dezenas de acusações de mulheres que se dizem vítimas de agressões sexuais, incluindo alegações de violação.

Algumas remontam a várias décadas atrás e, de facto, várias das acusações que foram feitas foram arquivadas porque o estatuto de limitações se esgotou.

Entre as mais graves está a alegação de violação de 2018 contra a atriz Charlotte Arnauld, num caso em que Depardieu é acusado e pelo qual a acusação pediu o seu regresso ao banco dos réus.

Arnauld, de 29 anos, esteve presente na audiência para manifestar publicamente o seu apoio às vítimas de 'Les volets verts', tal como dezenas de manifestantes feministas, que se reuniram de manhã cedo em frente ao tribunal com cartazes com palavras de ordem como "Acreditamos em ti".

Depardieu foi também denunciado em 2023 pela jornalista e escritora espanhola Ruth Baza, por uma alegada violação cometida em 1995, quando esta se deslocou a Paris para o entrevistar.

Leia Também: Defesa pediu anulação do processo no início do julgamento de Depardieu