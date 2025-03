Esta terça-feira, 25 de março, Gérard Depardieu testemunhou pela primeira vez em Paris no seu julgamento por agressão sexual.

O ator reconheceu que submeteu agressivamente uma mulher que o acusa de agressão sexual a uma linguagem vulgar e acalorada, e que a agarrou nas ancas, mas negou que o seu comportamento fosse de cariz sexual.

Por seu turno, a mulher rematou que o ator se comportou "como um louco" e que teve "prazer em a assustar".

Ao longo do depoimento, Depardieu pareceu reconhecer uma tendência ao mau comportamento, tanto em relação a esse incidente como de forma mais geral. "Sempre me disseram que tenho uma natureza russa, não sei se é por causa da bebida ou da vulgaridade. Eu disse preto no branco que sou um desleixado nojento".

Gérard Depardieu é alvo de dezenas de acusações de comportamentos sexistas e por alegadas violações cometidas em 2021 contra duas trabalhadoras no cenário do filme 'Les volets verts'.

