Djimon Hounsou, que já integrou filmes da Marvel, DC, Netflix, entre outros, confessou que "está a passar por dificuldades".

Em declarações à CNN, Hounsou revelou que "é mal pago", mesmo tendo já sido nomeado para dois Óscares, pelos filmes 'America' e 'Blood Diamond'.

"Continuo a passar por dificuldades. Estou na indústria do cinema há mais de duas décadas, com duas nomeações para os Óscares, em filmes blockbuster e, ainda assim, tenho dificuldades financeiras. Sem dúvida que sou mal pago", atirou.

Em 2023, numa entrevista ao The Guardian, Hounsou já se tinha queixado, alegando mesmo ter sido vítima de racismo e xenofobia ao longo da sua carreira.

Os seus projetos mais recentes foram os filmes 'A Quiet Place: Day One', 'The King's Man, Shazam: Fury of the Gods', 'Captain Marvel', entre outros.

