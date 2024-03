André Lamoglia está em Portugal e, já por cá, surpreendeu os fãs ao mostrar-se com a camisola do FC Porto.

Através de uma partilha feita nas redes sociais, o ator brasileiro evidenciou registos captados no Norte do nosso país, acabando assim por surgir com a camisola do emblema azul e branco.

André encontra-se em Portugal para participar em alguns eventos. O ator, de 26 anos, tornou-se conhecido mundialmente pela participação na série 'Elite', disponível na Netflix.

Veja na galeria as fotografias publicadas por André Lamoglia.

