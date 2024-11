Cristina Ferreira voltou à antena da TVI, na noite desta quarta-feira, dia 20 de novembro, para apresentar mais um especial do 'Secret Story'.

A apresentadora mostrou, nas stories do Instagram, que se sentia muito confortável e confiante com o look escolhido.

"Adoro esta minha camisola, ficou disponível hoje em vários tons, numa malhinha muito suave, muito confortável e que eu vou usar hoje no programa", disse Cristina, ao mostrar os detalhes da peça de roupa.

A camisola, sem ombros e com um detalhe metálico, existe em camel, cinza e bege e faz parte da sua coleção, tendo o valor de 49,95€.



© Instagram/Cristina Ferreira

Leia Também: Cristina Ferreira grávida? Apresentadora esclarece