O ator brasileiro Marco Ricca, de 58 anos, encontra-se internado há 15 dias com Covid-19. De acordo com a imprensa brasileira, o artista está sedado e intubado mas a melhorar a cada dia.

"A Casa de Saúde São José informa que o ator Marco Ricca, diagnosticado com Covid-19, continua internado no CTI [Centro de Terapia Intensivo] do hospital. O paciente apresentou evolução clínica, com melhora na oxigenação e está sem febre. Ainda não há previsão de alta", informa o hospital em nota divulgada pela revista Quem.

Luli Miller, mulher de Marco, encontra-se grávida do terceiro filho em comum entre o casal. O casal já tem duas meninas, estando agora o primeiro rapaz a caminho.

Leia Também: Morreu o ator brasileiro Eduardo Galvão, vítima da Covid-19