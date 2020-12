Depois de ter sido internado nos cuidados intensivos, Eduardo Galvão morreu esta segunda-feira, 7 de dezembro, vítima da Covid-19.

O artista foi internado no Hospital Unimed Rio, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, no final de novembro. Quando deu entrada na unidade hospitalar estava com "50% dos pulmões comprometidos e precisou de ficar entubado".

O ator era conhecido por trabalhos como na série 'Caça Talentos', da década de 90, entre muito outros. A última novela da Globo foi 'Bom Sucesso', no ano passado, onde interpretou Dr. Machado.

