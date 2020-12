O cantor Leandro usou as suas redes sociais para alertar os seus seguidores para que não se deixem enganar pelos vídeo que circulam com a sua imagem, em páginas falsas criadas com o seu nome, onde é feita a promessa de que este estará a oferecer cinco mil euros aos seguidores.

"Preciso de 300 pessoas para dizer 'Natal' e receber bem os seus 5.000€. Confie em mim 100%, isto é real. E começa agora", pode ler-se na publicação em questão, que desta forma tenta burlar os seguidores.

Insatisfeito com o uso abusivo da sua imagem e como forma de alertar os fãs para que não se deixem enganar, o artista partilhou uma imagem da publicação em questão e alertou: "Atenção, é mentira".

[O alerta do cantor]© Reprodução Instagram/ Leandro

Recorde-se que também a imagem do jogador de futebol Ricardo Quaresma já foi usada num esquema semelhante.

