Ricardo Quaresma usou esta quinta-feira a sua conta oficial de Instagram para esclarecer os seus seguidores em relação a uma notícia falsa, com vista a uma tentativa de fraude, onde a sua imagem está a ser utilizada sem autorização.

Em causa está uma publicação partilhada na rede social Facebook onde é referido que Ricardo Quaresma irá oferecer cinco mil euros a quem ficar em casa durante a quarentena. Informação que, segundo o jogador, não corresponde à verdade.

"Amigos, alguns de vós têm reportado que anda a circular no Facebook um vídeo onde se afirma que vou dar 5.000 euros a quem ficar em casa durante a pandemia. Ora isso é falso, um uso abusivo da minha imagem que já foi reportado a quem de direito", começa por esclarecer, referindo por fim que as autoridades já estão a par do que está a acontecer.

"Não se deixem enganar. As minhas redes estão todas certificadas, basta reparar se ao lado do meu nome está o símbolo de conta certificada para saberem se sou eu ou um tipo qualquer a querer ficar com o vosso dinheiro.Obrigado por me terem informado da situação e mesmo sem vos dar 5000 euros, fiquem em casa e protejam-se", termina.

Leia Também: "Como é que é ser português e cigano"? A resposta de Ricardo Quaresma