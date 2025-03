Miguel Moura junta-se ao vasto leque de figuras públicas cuja imagem é usada indevidamente em tentativas de burla nas redes sociais.

O músico tornou público esta sexta-feira, 14 de março, um comunicado com um alerta aos fãs e seguidores.

"Estão a usar o meu nome e até fotos minhas, incluindo imagens onde estou com a minha filhota ao colo, para enganar pessoas", lamentou na sua página oficial de Instagram.

"Não acreditem nem interajam com nenhuma página que não seja a minha oficial. Tenham cuidado e denunciem perfis suspeitos. Obrigado", terminou.

O artista foi pai da pequena Ema, fruto da relação de dois anos com Margarida, no início do mês de março.

