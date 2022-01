Com o grupo Impresa debaixo de um ataque informático, Daniel Oliveira resolveu pronunciar-se na sua página de Instagram.

O diretor de programas da SIC partilhou na rede social um comunicado da empresa, esta quarta-feira, e reagiu publicamente ao momento difícil que estão a atravessar.

"Muito orgulho da nossa gente. Um dia contar-se-á a história destes dias e de como estamos no ar com todos os canais e já de novo com os nossos sites online. Obrigado a todos pela compreensão", escreveu.

De recordar o Ministério Público está a investigar o ataque informático, que deixou indisponíveis entre domingo e terça-feira os 'sites' do jornal Expresso e da estação televisiva SIC.

Entretanto, o grupo Impresa lançou versões provisórias dos sites da SIC Notícias e do Expresso enquanto prossegue a investigação.

