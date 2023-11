Um assistente que trabalhou para Will Smith deixou o artista novamente sob os olhares atentos de Hollywood ao revelar que o encontrou a ter relações sexuais com o também ator Duane Martin.

Brother Bilaal confessou numa entrevista a um podcast que durante uma produção, nos camarins de Duane, 'deu de caras' com os dois colegas num momento de "sexo violento".

"Abri a porta do camarim de Duane e foi aí que o vi a fazer sexo anal com o Wil, (...) Havia um sofá e o Will estava curvado", descreveu Brother.

A equipa de Will Smith já reagiu a estas declarações, através de um comunicado onde diz que a "história é completamente inventada e a afirmação é inequivocamente falsa", cita o TMZ. Já o The New York Times avança que o ator irá mesmo avançar com um processo.

