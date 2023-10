O príncipe George tem já este mês um desafio importante pela frente que marcará o seu futuro escolar. Com apenas 10 anos, o filho mais velho de William e Kate terá que se submeter a provas que ditam a possibilidade de entrar no prestigiado colégio Eton, onde George deverá estudar, assim como fizeram o seu pai e o seu tio, Harry.

Não será antes dos 13 anos que o jovem príncipe poderá ingressar na instituição. No entanto, o processo de seleção é composto por três partes, duas das quais ocorrerão nos próximos meses.

Os exames são conhecidos como ISEB, sigla para Independent Schools Examinations Boards e a primeira prova a que George tem que se submeter acontecerá já entre outubro e novembro de 2023. É um 'exame de controlo' que dura aproximadamente duas horas e meia e que consiste numa prova de escolha múltipla com questões que demonstram a aptidão dos alunos no raciocínio verbal, no raciocínio não verbal, na matemática e no inglês.

Após este momento, os diretores de Eton vão solicitar um relatório da Lambrook School, atual escola onde estuda o neto de Carlos III, onde será descrito o caráter, os interesses pessoais e as habilidades académicas em que George se destaca.

Os resultados destes primeiros exames serão conhecidos em dezembro deste ano e em abril ou maio de 2024 terá início a segunda fase. Para isso, o príncipe George terá que deslocar-se até Eton, onde será submetido a uma entrevista individual e a um teste para determinar se tem potencial académico suficiente para entrar na escola. Caso seja aprovado nesta fase, ser-lhe-á oferecida uma vaga no centro, que deverá revalidar dentro de dois anos com outro exame.

É por este motivo que a princesa de Gales não vai viajar para Singapura para assistir aos Prémios Earthshot, uma iniciativa do marido, tal como já lhe tínhamos dado conta e pode ler aqui.

