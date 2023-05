Numa altura em que a relação de Dani Alves e Joana Sanz parece não ter reconciliação possível, foram divulgados detalhes dos encontros que os dois têm tido na cadeia.

A jornalista Leticia Requejo, do 'El Programa de Ana Rosa', do canal espanhol Telecinco, conta que a modelo continua a visitar o ex-companheiro para que os dois possam acertar ao pormenor os detalhes do divórcio, que já é uma certeza.

"Eles têm de conversar sobre muitas coisas e, relação ao divórcio e resolver muitas outras. Os encontros presenciais acontecem numa sala com duas cadeiras e uma mesa, e assim podem falar cara a cara, sem telefone no meio. Claro que são monitorizados", referiu, citada pelo jornal AS.

A jornalista revelou ainda que o último encontro de ambos aconteceu no passado domingo, dia 30 de abril.

