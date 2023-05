Muito tem sido dito em relação à polémica separação de Joana Sanz e Dani Alves, levada a cabo depois de o jogador ter sido detido e acusado de ter violado uma mulher em Barcelona.

A modelo pouco tem dito sobre o que tem acontecido, embora tenha agora feito questão de reagir às recentes notícias, divulgadas em primeiro lugar pela imprensa brasileira, que dão conta do facto de ter sido despejada da casa do ex-companheiro por se ter recusado a assinar um contrato de confidencialidade.

Nas redes sociais, Joana Sanz negou tudo e diz estar "cansada de tanta fofoca".

"Ninguém me está a tirar de casa. Vou embora sozinha, porque quero refazer a minha vida do zero. Eu paguei sozinha o meu apartamento, não vou morar com ninguém e ninguém me está a pagar nada. Não preciso de nada de ninguém, nunca precisei", fez notar, em português do Brasil, repetindo depois o discurso em espanhol.

