Embora os papéis do divórcio ainda não tenham sido assinados por ambos, Joana Sanz e Dani Alves estão cada vez mais perto de se tornarem um ex-casal.

A decisão foi tomada pela modelo espanhola depois do jogador tem sido acusado de ter violado uma mulher, o que levou à sua detenção.

Dani Alves continua preso e à espera de julgamento, mas a separação ganhou, ainda assim, novos contornos.

Joana Sanz terá sido despejada da casa onde morava com o atleta brasileiro, ao contrário daquilo que disse inicialmente.

A modelo havia explicado que decidiu mudar de casa mas no programa 'Fiesta', do canal espanhol Telecinco, foi revelado que Joana foi intimada a abandonar a casa. "Se não assinasse um acordo de confidencialidade, tinha que sair de casa", contaram os comentadores do formato, acrescentando que a mesma se recusou a ceder.

A mesma fonte refere que Joana foi despejada "imediatamente", assim que confirmou que não iria assinar o contrato.

