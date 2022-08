Como em qualquer família, também as manhãs do príncipe William e de Kate Middleton podem ser atarefadas.

A revista Hello partilhou aquela que é a rotina do casal com os três filhos - príncipe George, de nove anos, a princesa Charlotte, de sete, e o príncipe Louis, de quatro.

Pequeno-almoço

Numa visita de Kate à fundação LEYF (London Early Years Foundation), em 2020, a duquesa falou do início dos seus dias.

“Ela disse às crianças que os filhos gostam de comer maçãs e cereais de manhã, o que levou a uma conversa com as crianças sobre as suas frutas preferidas”, destacou uma das pessoas presentes no evento.

Música pela manhã

Na série Apple Fitness+ Time, o príncipe William revelou que a família começa o dia com uma música.

“Na maior parte das manhãs há uma enorme discussão entre a Charlotte e o George sobre qual a música que deverá ser tocada… e temos de ir trocando de vez”, descreveu o príncipe.

Ida para a escola

Depois de estarem prontos segue-se a escola (quando não estão de férias). O príncipe William e Kate Middleton tentam sempre levar os filhos quando a sua agenda assim o permite.

