Cristina Ferreira aproveitou a manhã deste sábado, dia 11 de fevereiro, para relaxar e recarregar baterias. A apresentadora, de 45 anos, partilhou momentos do dia com os admiradores através a sua página de Instagram.

Com o mar como plano de fundo, a comunicadora da TVI mostrou o seu lado mais descontraído, inclusive no look, ao posar de sapatilhas e roupa desportiva.

"Manhãs suaves", afirmou na legenda da publicação.

Vale notar que Cristina Ferreira prepara-se para a estreia do novo reality show da TVI - 'O Triângulo'.

