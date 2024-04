Andreia Rodrigues celebrou a entrada nos 40 anos com amigos e pessoas muito especiais. A grande festa aconteceu no passado sábado, dia 13 de abril, dois dias depois do aniversário da apresentadora.

Andreia recorreu agora ao Instagram para partilhar as melhores fotografias da festa, sendo que nelas se pode ver a comunicadora muito divertida e a dançar.

Também numa das imagens, Andreia Rodrigues e Daniel Oliveira beijam-se apaixonadamente. Veja os registos em causa na galeria.

