Andreia Rodrigues partilhou ao longo do dia do seu aniversário várias imagens que mostraram como foi passado este dia especial.

O início do dia foi "repleto de amor", como destacou numa carinhosa fotografia em que aparece com o marido, Daniel Oliveira, e as filhas de ambos, Alice e Inês.

Depois seguiu-se um treino na companhia de uma das filhas, fez um piercing e ainda marcou presença num evento no Porto.

Por fim, voltou a recorrer às stories da sua página de Instagram para agradecer todo o carinho neste dia especial. Veja as partilhas nas imagens da galeria.

Leia Também: Daniel Oliveira declara-se a Andreia Rodrigues em dia especial