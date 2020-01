No passado dia 13 de janeiro, Lyonce, a filha mais velha de Luciana Abreu - fruto do seu anterior relacionamento com Yannick Djaló - completou nove anos de vida. A propósito desta data, na sua conta de Instagram, Luciana partilhou alguns dos momentos que marcaram a festa de aniversário da menina

"A cor, o amor, a doçura de encantar. A diferença, que ano após ano se afirma com a dedicação que cresce sem parar. Obrigada por realizarem todos os sonhos destes pequeninos que estão a crescer com sonhos de encantar", lê-se na legenda da publicação onde agradece às organizadoras da celebração.

Luciana é ainda mãe de Lyannii, de seis anos, também filha de Yannick e ainda das gémeas Amoor e Valentine, do anterior enlace com Daniel Souza.

Veja os momentos clicando na seta do lado direito da seguinte publicação:

Leia Também: Excesso de trabalho leva Luciana Abreu ao hospital