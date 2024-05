O fim de semana não podia ter sido mais especial para Catarina Gouveia. No domingo, dia 26, a filha da atriz e influenciadora digital completou dois anos de vida, data que foi celebrada numa pequena festa, com a presença de amigos e familiares.

Sendo uma mamã muito 'babada', Catarina começou o dia por partilhar uma ternurenta mensagem dirigida à filha.

"Confesso-te que, muitas vezes, desejei profundamente que este dia chegasse, mas não assim, tão rápido. Hoje, já me dizes 'adeus, mamã', com um sorriso quentinho, quando alguém te pergunta se queres ir passear à rua. E vais, não hesitas. Deixas o meu colo para trás e com ele um enorme vazio e a certeza de que eu, “antes de ti, só existi”.

Obrigada por trazeres tanta luz, alegria e amor à nossa família! A mamã e o papá estão orgulhosos deste caminho a três e estarão sempre aqui a segurar a tua mão. Que Deus te proteja sempre e que possas encontrar esse carinho, beleza e gentileza que carregas em ti, no mundo", notou na mensagem.

Entretanto, mostrou pormenores do bolo de aniversário da menina, bem como o momento em que lhe foram cantados os parabéns:

Num outro vídeo, publicado hoje, Catarina destaca os restantes pormenores da festa:

Recorde-se que Esperança é fruto do casamento de Catarina Gouveia e Pedro Melo Guerra.

