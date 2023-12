Uma vez que faz companhia aos telespectadores da TVI no programa das manhãs 'Dois às 10', os dias de Cláudio Ramos começam bem cedo. Foi isto que o apresentador destacou num vídeo que partilhou com os seguidores da sua página de Instagram no qual mostra a sua rotina diária.

"Querem saber como são os meus dias?!", começa por questionar.

"Sair de casa muito cedo, ainda é de noite quando chego ao estúdio, no inverno custa mais do que no verão!", confessa.

"Preparar o programa para depois estar convosco até à uma. Sigo para Lisboa e vou direto para o ginásio, é uma 'obrigação' necessária e que me faz bem! Gosto de ter uma alimentação equilibrada, às vezes com alguns excessos e outras vezes não ingiro todos os nutrientes suficientes", nota ainda, confessando que há dias em que se sente "cansado e com falta de energia".

"Mas não quero que isso me defina e me impeça de fazer as coisas que eu gosto", completa.

