Cláudio Ramos recorreu à sua página de Instagram para responder a uma notícia que surgiu a seu respeito. Em causa estaria o facto de, alegadamente, o apresentador não querer que André Lopes e Hugo Andrade ganhassem o 'Big Brother'.

"Isto não é verdade", começou por garantir o comunicador.

"O que eu disse foi que perante o que a Márcia ou o Francisco Monteiro nos deram, seria injusto ser o Hugo ou o André a vencer, porque o jogo precisa de dinâmicas como fazem o Monteiro, a Márcia e outros... que dão mais conteúdo", explica.

"É uma opinião, que sou eu para querer ou não um concorrente que se esforçou para estar na final? Eu acho o Hugo e o André excelentes jogadores, mas estamos todos de acordo que a casa precisa de maior dinâmica", sublinha.

"Se um deles vencer eu ficarei muito feliz, porque já disse publicamente que aprecio a forma de estarem no jogo. Feliz, como fico com qualquer um. Já estive ali dentro. Sei o que custa!", diz ainda.

Por fim, esclarece: "Eu não me importo que se escreva sobre o que digo, desde que não se tire do contexto principalmente em situações destas que mexe com a vida e os sonhos das pessoas".



© Instagram - Cláudio Ramos