Foi logo pela manhã que Laura Figueiredo publicou um vídeo gravado ao lado da filha Beatriz, que esta quarta-feira faz anos.

A menina completa seis anos hoje, dia 22 de março, e contou alguns pormenores sobre como vai comemorar a data.

Primeiro, diz, pediu à mãe para lhe pintar as unhas. Depois seguir-se-á um passeio pela praia. Um dia que será vivido com muitos mimos. Veja na galeria o vídeo da menina com Laura Figueiredo.

De recordar que Beatriz é fruto da relação de Laura com Mickael Carreira. O casal prepara-se para dar as boas-vindas ao segundo/a filho/a em comum este ano.

