Casados há cinco anos, Ashton Kutcher e Mila Kunis enfrentam uma séria crise no seu casamento, adianta o The Blast. Segundo a publicação, tudo começou com a venda da primeira mansão comprada em conjunto, contudo, a situação agravou-se com a quarentena a que a pandemia obrigou.

Uma fonte próxima do casal referiu que as discussões são constantes e que a hipótese do divórcio já é ponderada. Outros dos aspetos que contribuiu para a instabilidade foram as declarações de Demi Moore na biografia por si lançada, onde recordou o seu relacionamento com Ashton - igualmente atribulado.

Importa notar que em comum os atores têm dois filhos - Wyatt, de cinco anos e Dimitri, de três.

Até ao momento, nenhum deles comentou a notícia.

