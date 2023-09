Ashton Kutcher viu-se envolvido numa polémica depois de ter vindo a público que o ator teria escrito uma carta de apoio ao seu antigo colega, Danny Masterson, que foi condenado em tribunal por violação este mês.

Conforme revela a Time, Kutcher decidiu demitir-se do seu cargo de presidente do conselho da Thorn, uma organização que luta contra o abuso sexual de crianças e que foi fundada pelo próprio em 2009, juntamente com a ex-mulher, Demi Moore.

A sua decisão foi explicada num comunicado escrito e divulgado pela organização.

"Depois de a minha mulher e eu passarmos vários dias a ouvir, a refletir, a aprender, e a conversar com sobreviventes, empregados e líderes da Thorn, percebi que a coisa responsável a fazer é demitir-me da posição de presidente, com efeitos imediatos. Não posso permitir que o meu erro de julgamento tire a atenção aos nossos esforços e às crianças que servimos.

Como sabem, trabalhei 15 anos a lutar pelas pessoas que são sexualmente exploradas. As vítimas de abusos sexuais têm sido silenciadas ao longo da história, e a forma como agi é mais um exemplo doloroso do questionamento das vítimas que são corajosas o suficiente para partilhar as suas experiências. É para isso, precisamente, que temos vindo a trabalhar ao longo da última década.

A missão deve ser sempre a prioridade e quero apresentar as minhas sinceras desculpas a todas as vítimas de violência sexual e a todos na Thorn que magoei com o que fiz. E para a comunidade de defesa em geral, lamento profundamente. Continuo orgulhoso do que realizamos na última década e continuarei a apoiar o trabalho de Thorn. Obrigado pela sua incansável defesa e dedicação a esta causa", lê-se no comunicado.

Também no passado fim de semana, Ashton Kutcher e Mila Kunis comentaram o sucedido através de um vídeo que partilharam na sua página de Instagram.

"Apoiamos as vítimas. Temos feito isso no nosso trabalho e continuaremos a fazê-lo no futuro", garantiram.

O casal explica ainda que aceitou escrever a carta após um pedido da família de Masterson, uma vez que conheciam o ator há 25 anos. Os dois garantem que nunca foi seu objetivo descredibilizar o testemunho das vítimas ou contribuir para o trauma.

Recorde-se que Danny Masterson, um dos protagonistas da série 'Que Loucura de Família' ('That 70's Show', da qual Kutcher e Kunis também fizeram parte) foi condenado a 30 anos de cadeia pela violação de duas mulheres no seio da Igreja da Cientologia.

Segundo a imprensa internacional, o juiz determinou a pena máxima após o júri ter decidido, em maio, pela sua condenação. Os crimes terão acontecido entre 2001 e 2003. Três mulheres fizeram denúncias e duas conseguiram prová-las.

Tendo faltado ao julgamento e negando sempre as acusações, Masterson poderá pedir liberdade condicional em 2053, aos 77 anos de idade.

