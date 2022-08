Ashton Kutcher encontra-se em fase de recuperação depois da intensa luta que travou contra uma doença autoimune rara que o deixou acamado e sem conseguir ver, ouvir e andar.

"Há cerca de dois anos tive esta estranha e super rara vasculite que afetou a minha visão, a minha audição e o meu equilíbrio", contou o ator no programa americano 'Running Wild with Bear Grylls: The Challenge', do canal National Geographic.

Kutcher confessou ainda que é uma "sorte" que ainda esteja vivo depois daquilo por que passou.

O artista de 44 anos é conhecido pelas participações nas séries 'That '70s Show' e 'Dois Homens e Meio', bem como nos filmes 'O Amor Está no Ar' e 'Sexo Sem Compromisso'.