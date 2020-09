Ashley Tisdale, de 'High School Musical', prepara-se para dar as boas-vindas ao primeiro filho, fruto do casamento com Christopher French.

Uma novidade que a futura mamã fez questão de partilhar com os fãs, através da sua página de Instagram.

A atriz publicou na rede social duas fotografias em que aparece na companhia do marido, dando destaque à 'barriguinha' de grávida.

Na caixa de comentários, foram muitos os seguidores que rapidamente deram os parabéns ao casal.

