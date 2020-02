Ashley Graham vive uma fase radiante, depois de ter sido mãe pela primeira vez no passado mês de janeiro. E foi sobre esta etapa única que a modelo decidiu abrir o seu coração e falar aos fãs.

Na página que tem no Instagram, Ashley partilhou uma fotografia ternurenta onde surge a amamentar o filho, ao lado do marido. Uma imagem que chega acompanhada de uma carinhosa mensagem, tendo aproveitado para relevar o nome do bebé: Isaac.

"Lembro-me de segurar o Isaac pela primeira vez e de dizer ao Justin: 'Agora somos uma família para sempre'. Tenho muito motivos para agradecer, todo o amor e apoio desta comunidade incrível, um marido incrível e um bebé lindo que abriu os meus olhos para o quão incrível este mundo é. Justin Ervin [marido da modelo] e Isaac, obrigada por serem os meus convidados favoritos do 'Pretty Big Deal' até agora", escreveu.

De referir que a manequim destacou esta nova fase no seu podcast - 'Pretty Big Deal'.

