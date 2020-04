A família de Ashlee Simpson e Evan Ross está prestes a aumentar. O casal prepara-se para dar as boas-vindas ao segundo filho em comum, como acaba de anunciar nas redes sociais.

Este é o terceiro filho da artista, uma vez que é também mãe de Bronx, fruto do casamento anterior com Pete Wentz.

A mostrar o teste de gravidez e ambos com um rasgado sorriso no rosto, foi assim que os papás 'babados' surgiram no Instagram para partilhar a novidade, como pode ver nas publicações abaixo.

Recorde-se que o casal já tem uma filha em comum, a pequena Jagger Snow Ross, de quatro anos.

Leia Também: Imprensa revela sexo do bebé de Gigi Hadid e Zayn Malik