Os fãs acabam de saber que Gigi Hadid e Zayn Malik vão ser pais pela primeira vez, mas as novidades não ficam por aqui. Um dia depois do TMZ ter revelado que a modelo está grávida, agora o site avança com o sexo do bebé.

O casal prepara-se para receber uma menina, como confirmaram fontes familiares ao site.

Um momento muito feliz para toda a família, que está radiante com a notícia.

