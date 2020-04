Os fãs de Gigi Hadid e Zayn Malik foram surpreendidos com a recente novidade sobre o casal. De acordo com o TMZ, a modelo está grávida pela primeira vez. E após a notícia ter começado a circular na imprensa, os mais atentos não deixaram escapar alguns pormenores nas imagens que a manequim publicou recentemente na sua página de Instagram. Fotografias que destacam os festejos do aniversário de Gigi, que completou 25 anos no dia 23 de abril.

Os rumores que já começam a circular nas redes sociais, como destaca o Page Six, alegam que a modelo não festejou apenas o seu aniversário e aproveitou o momento para revelar o sexo do bebé. Isto por causa das fitas que estão à volta dos balões. Enquanto que o balão em forma de dois tem uma fita azul, o outro, em forma de cinco, tem uma fita cor de rosa.

Os internautas vão mais longe nas especulações. "E se a razão por ela e o Zayn estarem a segurar a fita azul é porque eles estão à espera de um menino", atirou um seguidor no Twitter. Já outros especulam que o casal possa estar à espera de gémeos.

Mas os detalhes não ficam por aqui. Houve também quem reparasse no facto de Gigi ter na sua festa sacos onde, supostamente, se podia ler: "Hello Little One (olá meu pequenino)". Frase que foi, alegadamente, tapada de propósito por um emoji em forma de girassol, o que alimentou ainda mais os rumores de que a comemoração também serviu para revelar o sexo do bebé.

