Gigi Hadid está grávida do primeiro filho em comum com o namorado, Zayn Malik. Segundo o TMZ, a modelo, de 25 anos, já está na 20.º semana de gestação.

De acordo com o site, foram "fontes próximas" que confirmaram a informação, afirmando que "ambas as famílias estão muito animadas" com a notícia.

Até ao momento, nem Gigi nem Zayn comentaram tais informações.

Recorde-se que Gigi completou recentemente 25 anos, uma festa que contou com a presença do namorado, como a própria mostrou aos fãs através das redes sociais.

