Emily Ratajkowski está no Rio de Janeiro (Brasil), cidade que se confessa apaixonada.

A modelo partilhou várias fotografias na sua conta de Instagram, onde se mostra na praia, e no Cristo Redentor, mostrando também algumas das iguarias que provou nesta viagem.

"Eu amo o Rio. So so much [Tanto, tanto]", lê-se na legenda da publicação partilhada no domingo, 26 de janeiro.

Em várias das imagens, Emily surge em biquíni, arrancando vários elogios dos seguidores.

